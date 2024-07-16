Восстановление ДнепроГЭС займет минимум три года - гендиректор "Укргидроэнерго"

Восстановление Днепровской гидроэлектростанции после российского ракетного обстрела займет минимум три года.

Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.

Отмечается, что после российского обстрела в ночь на 1 июня восстановление ДнепроГЭС займет не менее трех лет.

В сообщении говорится, что разбор завалов после обстрела занял полтора месяца - завершили только 14 июля.

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"Для врага ДнепроГЭС более достижима, линия фронта - в 50 километрах. Они бьют там разными ракетами - С-300, Х-101, Х-69. Не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет", – сказал генеральный директор Игорь Сирота.

По меньшей мере три года займет восстановление ДнепроГЭС до ее версии к ракетному обстрелу, вместе с тем нужны дополнительные ресурсы для уменьшения уязвимости станции к новым вероятным атакам россиян.

"Укргидроэнерго" готовит иски в международные и национальные суды по компенсации россиянами убытков из-за обстрела ДнепроГЭС - так же, как и по Каховской ГЭС.

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Среди 10 крупнейших ГЭС Украины не осталось ни одной, которая бы не подверглась ракетным атакам россиян. На середину июля по ним нанесено более 120 ракетных ударов.

Сообщается, что "Укргидроэнерго" потеряло из-за вражеских обстрелов уже почти 45% генерации электроэнергии.

Напомним:

"Укргидроэнерго" выполнило проектирование сооружений в составе подготовительных мероприятий по восстановлению Каховского гидроузла и проектирование подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС.

Ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам в результате попадания российских ракет по ДнепроГЭС составляет 159,3 тысячи гривен.