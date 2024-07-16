Российская фирма по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" сворачивает бизнес в США

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Российская "Лаборатория Касперского" из-за объявления санкций постепенно свернет свою деятельность в США начиная с 20 июля.

Об этом сообщает Reuters.

Компания "Лаборатория Касперского" постепенно сворачивает свою деятельность в США с 20 июля, почти через месяц после того, как администрация Байдена объявила о планах запретить продажи компании в стране.

Сообщается, что компания Kaspersky, с 15 июля также не позволяет потребителям покупать продукты на своем веб-сайте, ссылаясь на то, что "покупка недоступна для клиентов из США".

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Новые ограничения правительства США на продажи программного обеспечения "Лаборатории Касперского", которые запрещают загрузку обновлений программного обеспечения, перепродажу и лицензирование продукта, вступят в силу 29 сентября.

Новые проекты "Лаборатории Касперского" в США будут заблокированы через 30 дней после того, как ограничения были впервые объявлены 20 июня.

Напомним:

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Министерство финансов США ввели санкции против 12 граждан РФ: под ограничительные меры, в частности, попало руководство "Лаборатории Касперского".

Администрация президента США Джо Байдена может до конца апреля ввести запрет а использование частными компаниями и гражданами США программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" (Kaspersky Lab).