Нидерландская компания Yandex N.V. разорвала связи с РФ

Компания Yandex NV, зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже своего российского бизнеса.

Об этом сообщает Bloomberg.

После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов.

Отмечается, что соучредитель Yandex N.V. Аркадий Волож будет курировать процесс как генеральный директор фирмы, которая только что продала ведущую российскую поисковую систему.

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В ближайшие дни компания намерена опубликовать более подробную информацию о проектах, которые в дальнейшем будут развиваться под названием Nebius Group.

"Сегодняшнее объявление знаменует собой конец долгого и сложного раздела в жизни компании. Все связи с Россией теперь разорваны", – сказал глава YNV Джон Бойнтон.

Напомним:

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Страны ЕС согласились исключить соучредителя российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадия Воложа из санкционного списка.

После покупки российского бизнеса "Яндекс" консорциумом частных инвесторов и менеджеров компании, российская часть бизнеса, которая генерировала 95% доходов "Яндекса" оказалась под значительно большим контролем Кремля.