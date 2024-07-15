Нидерландская компания Yandex N.V. разорвала связи с РФ
Компания Yandex NV, зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже своего российского бизнеса.
Об этом сообщает Bloomberg.
После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов.
Отмечается, что соучредитель Yandex N.V. Аркадий Волож будет курировать процесс как генеральный директор фирмы, которая только что продала ведущую российскую поисковую систему.
В ближайшие дни компания намерена опубликовать более подробную информацию о проектах, которые в дальнейшем будут развиваться под названием Nebius Group.
"Сегодняшнее объявление знаменует собой конец долгого и сложного раздела в жизни компании. Все связи с Россией теперь разорваны", – сказал глава YNV Джон Бойнтон.
Напомним:
Страны ЕС согласились исключить соучредителя российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадия Воложа из санкционного списка.
После покупки российского бизнеса "Яндекс" консорциумом частных инвесторов и менеджеров компании, российская часть бизнеса, которая генерировала 95% доходов "Яндекса" оказалась под значительно большим контролем Кремля.