Після купівлі російської частини "Яндекс", контроль Кремля над компанією значно посилився
Після купівлі російського бізнесу "Яндекс" консорціумом приватних інвесторів і менеджерів компанії, російська частина бізнесу, яка генерувала 95% доходів "Яндексу" опинилась під значно більшим контролем Кремля.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела у компанії "Yandex NV".
Перемовини про "розділення" бізнесу "Яндекс" почались у 2022 році з перемовин колишнього міністра фінансів Росії, а нині радник "Яндекса" Олексія Кудріна з Путіним, які дали угоді "зелене світло".
Після заяви співзасновника "Яндекс" Аркадія Воложа у серпні 2023 року щодо засудження військової агресії Росії, деякі перемовники з російської сторони хотіли просто забрати бізнес у Воложа, але через страх втрати кваліфікованих західних працівників, від цієї ідеї відмовились.
При цьому, Москва хотіла максимально знизити ціну при купівлі, тому на фоні заяв Воложа та звуження кола потенційних покупців, ціна знизилась із початкових 7 млрд дол, за які росіяни були готові викупити частину компанії, до 5,2 млрд дол, за які її і викупили.
Заохочуючи акціонерів схвалити угоду про продаж, Yandex NV вказала на західні фірми, такі як фінська енергетична група Fortum, французька молочна група Danone і данська пивоварна компанія Carlsberg, чиї місцеві активи були захоплені Москвою.
Як зазначається, після угоди про купівлю Yandex NV, група менеджерів "Яндекса" стане провідними акціонерами з 35% акцій.
Решта 65% будуть розділені між нафтовою компанією "Лукойл" і структурами, що належать російським бізнесменам:
- Infinity Management" Олександра Чачави (відомий як несподіваний покупець My.Games, ігрового бізнесу VK);
- "IT.Elaboration" широко невідомого Павла Прасса (гендиректор ВАТ "Спеціалізований депозитарій Інфінітум");
- "Меридіан-Сервіс" колишнього топ-менеджера "Газпрому", а після - підприємця та інвестора Олександра Рязанова.
Нагадаємо:
Нідерландська компанія Yandex N.V. продала російський "Яндекс" за 475 мільярдів рублів (5,2 млрд доларів) консорціуму приватних інвесторів і менеджерів компанії.
Повідомлялось, що нідерландська холдингова компанія "Яндекса" Yandex N.V. розглядає можливість продажу всіх своїх російських активів одразу, а не лише контрольного пакета акцій.
У серпні 2023 року співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож уперше з лютого 2022 року публічно розкрив свою позицію щодо російського вторгнення в Україну, заявивши, що він "категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну".