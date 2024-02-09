Після купівлі російської частини "Яндекс", контроль Кремля над компанією значно посилився

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Після купівлі російського бізнесу "Яндекс" консорціумом приватних інвесторів і менеджерів компанії, російська частина бізнесу, яка генерувала 95% доходів "Яндексу" опинилась під значно більшим контролем Кремля.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела у компанії "Yandex NV".

Перемовини про "розділення" бізнесу "Яндекс" почались у 2022 році з перемовин колишнього міністра фінансів Росії, а нині радник "Яндекса" Олексія Кудріна з Путіним, які дали угоді "зелене світло".

Після заяви співзасновника "Яндекс" Аркадія Воложа у серпні 2023 року щодо засудження військової агресії Росії, деякі перемовники з російської сторони хотіли просто забрати бізнес у Воложа, але через страх втрати кваліфікованих західних працівників, від цієї ідеї відмовились.

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При цьому, Москва хотіла максимально знизити ціну при купівлі, тому на фоні заяв Воложа та звуження кола потенційних покупців, ціна знизилась із початкових 7 млрд дол, за які росіяни були готові викупити частину компанії, до 5,2 млрд дол, за які її і викупили.

Заохочуючи акціонерів схвалити угоду про продаж, Yandex NV вказала на західні фірми, такі як фінська енергетична група Fortum, французька молочна група Danone і данська пивоварна компанія Carlsberg, чиї місцеві активи були захоплені Москвою.

Як зазначається, після угоди про купівлю Yandex NV, група менеджерів "Яндекса" стане провідними акціонерами з 35% акцій.

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Решта 65% будуть розділені між нафтовою компанією "Лукойл" і структурами, що належать російським бізнесменам:

Infinity Management" Олександра Чачави (відомий як несподіваний покупець My.Games, ігрового бізнесу VK);

"IT.Elaboration" широко невідомого Павла Прасса (гендиректор ВАТ "Спеціалізований депозитарій Інфінітум");

"Меридіан-Сервіс" колишнього топ-менеджера "Газпрому", а після - підприємця та інвестора Олександра Рязанова.

Нагадаємо:

Нідерландська компанія Yandex N.V. продала російський "Яндекс" за 475 мільярдів рублів (5,2 млрд доларів) консорціуму приватних інвесторів і менеджерів компанії.

Повідомлялось, що нідерландська холдингова компанія "Яндекса" Yandex N.V. розглядає можливість продажу всіх своїх російських активів одразу, а не лише контрольного пакета акцій.

У серпні 2023 року співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож уперше з лютого 2022 року публічно розкрив свою позицію щодо російського вторгнення в Україну, заявивши, що він "категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну".