Россия с начала года столкнулась с резким падением экспорта металлов

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Очередная крупная отрасль экономики РФ - металлургия, столкнулась с падением экспорта.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В первом полугодии 2024 года вывоз металлов на экспорт по железной дороге сократился на 14%. По сравнению с январем-июнем прошлого года металлурги потеряли более 2 млн тонн экспорта, общий объем которого сжался до 13,1 млн тонн.

Сообщается, что еще одна крупная отрасль сырьевой промышленности России имеет проблемы с продажами за границу на фоне усиления американских санкций и массовой блокировки банковских платежей.

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Наибольшие потери понесли предприятия ТМК - крупнейшего в России производителя стальных труб. Экспорт Первоуральского новотрубного завода упал на 21%, а Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и Волжского трубного завода (ВТЗ) - более чем вдвое (на 57% и 58% соответственно). "Северсталь" миллиардера Алексея Мордашова зафиксировала обвал экспорта на 24%, "Мечел" - 23%, а заводы Evraz - 7-20%.

Чуть меньше экспорта - 4% и 8% соответственно - потеряли Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), следует из статистики РЖД.

Продажа металлов за рубеж принесла российскому бюджету 60 млрд, или седьмую часть всех экспортных доходов экономики, которые ЦБ оценил в 423 млрд долл - на 130 млрд долл меньше, чем в 2022-м.

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В этом году правительство прогнозировало рост экспорта до 471 млрд долл, однако существенно снизило оценку в апреле (до 428 млрд долл), когда российские компании столкнулись с проблемами в проведении платежей, а попытки договориться с банками дружественных стран зашли в тупик.

Напомним:

США и Мексика объявили о новых шагах в борьбе с обходом американских тарифов на сталь и алюминий Китаем, Россией и другими странами, которые поставляют продукцию через Мексику.

Шанхайская дочка ВТБ и мелкие приграничные китайские банки, через которые Россия и Китай собирались проводить платежи без лишних проволочек, ограничили конвертацию рублей в юани.