Ровенская область - лидер по приватизации в Украине: какие еще регионы вошли в топ

Фонд государственного имущества назвал регионы, где продали больше всего государственных объектов, и регионы, где приватизация принесла больше всего денег.

Об этом сообщает председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Ровенская область стала лидером по приватизации в Украине в первом полугодии 2024 года.

Отмечается, что за полгода в области приватизировали 25 объектов (почти 12% от общего количества). В то же время в успешных торгах региона было больше всего участников - 165. Доход от продажи госактивов на Ровенщине приблизился к 167 млн грн и это тоже один из лучших результатов - третье место среди всех областей.

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По количеству приватизированных объектов вторую позицию занимает Сумская область (20 успешно проданных лотов), а третью - Волынская (17).

Среди всех регионов наименьшее количество приватизированных активов было в Черновицкой области, всего 3.

В Донецкой, Луганской областях по очевидным причинам вообще не реализовали госактивы, на Херсонщине тоже не приватизировали ни одного объекта, хотя на частично оккупированном Запорожье продали 9 лотов.

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Сообщается, что наибольший доход в бюджет - 236,2 млн грн - принесла продажа всего 6 лотов в Киеве. На втором месте - Львовщина и почти 227,7 млн грн поступлений от приватизации 15 активов.

А наименьшая сумма - 2,2 млн грн - результат 4 торгов на Тернопольщине.

По активности участия в торгах, то вторую и третью позицию здесь заняли Житомирщина и Полтавщина с результатом в 105 и 83 участника соответственно.

В сообщении добавляют, что к аукционам в Киевской области присоединилось меньше всего игроков рынка - всего 13.

Напомним:

Председатель Фонда госимущества Виталий Коваль анонсировал планы приватизации ГП "Леанка" (Закарпатская область).

Во время проведения аукциона цена государственного предприятия выросла в 20 раз до 14 млн 280 тыс. гривен.