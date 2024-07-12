"Вина Закарпаття": Фонд держмайна готує до приватизації агропідприємство біля Ужгорода 

Голова Фонду держмайна Віталій Коваль анонсував плани приватизації ДП "Леанка" (Закарпатська область).

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Приватизація ДП "Леанка" – це історія майбутнього успіху. Ми активно готуємо підприємство до цього процесу, щоб надати йому новий імпульс для розвитку", - розповів Коваль під час робочої поїздки у Закарпатську область.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита представив амбітні плани Закарпаття щодо розвитку виноробства.

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Важливим досягненням у цьому напрямку стала нещодавня реєстрація географічного зазначення "Вина Закарпаття". Цей крок сприятиме просуванню місцевої продукції на ринку та підкреслить унікальність закарпатських вин.

Коваль висловив підтримку цих ініціатив з боку Фонду державного майна України.

"ФДМУ готовий надати необхідну підтримку виноробам регіону. Зокрема, запуск проєкту "Земельний банк" відкриє нові можливості для галузі.

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До банку увійдуть землі ДП "Леанка", що дозволить виноробам отримати можливість прозорої оренди державних сільськогосподарських земель на термін до 25 років. Це створить стабільну основу для довгострокового розвитку виноградарства в Закарпатті", - зазначив голова ФДМУ.

ДП "Леанка" - підприємство з виноробства, відоме своїми унікальними Середнянськими винними підвалами.

На Прозорро.Продажі опубліковано інформацію про цей об'єкт, проте дату аукціону і стартову ціну не визначено.

Нагадаємо:

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення - "Закарпаття/Закарпатське вино".

Економічна правда