"Вина Закарпаття": Фонд держмайна готує до приватизації агропідприємство біля Ужгорода
Голова Фонду держмайна Віталій Коваль анонсував плани приватизації ДП "Леанка" (Закарпатська область).
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
"Приватизація ДП "Леанка" – це історія майбутнього успіху. Ми активно готуємо підприємство до цього процесу, щоб надати йому новий імпульс для розвитку", - розповів Коваль під час робочої поїздки у Закарпатську область.
Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита представив амбітні плани Закарпаття щодо розвитку виноробства.
Важливим досягненням у цьому напрямку стала нещодавня реєстрація географічного зазначення "Вина Закарпаття". Цей крок сприятиме просуванню місцевої продукції на ринку та підкреслить унікальність закарпатських вин.
Коваль висловив підтримку цих ініціатив з боку Фонду державного майна України.
"ФДМУ готовий надати необхідну підтримку виноробам регіону. Зокрема, запуск проєкту "Земельний банк" відкриє нові можливості для галузі.
До банку увійдуть землі ДП "Леанка", що дозволить виноробам отримати можливість прозорої оренди державних сільськогосподарських земель на термін до 25 років. Це створить стабільну основу для довгострокового розвитку виноградарства в Закарпатті", - зазначив голова ФДМУ.
ДП "Леанка" - підприємство з виноробства, відоме своїми унікальними Середнянськими винними підвалами.
На Прозорро.Продажі опубліковано інформацію про цей об'єкт, проте дату аукціону і стартову ціну не визначено.
Нагадаємо:
Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення - "Закарпаття/Закарпатське вино".
Економічна правда