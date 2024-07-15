Худший показатель за более чем год: в Китае замедлился рост экономики

ВВП Китая вырос в годовом выражении на 4,7% во втором квартале, и это самый низкий темп роста экономики страны за последние пять кварталов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рост Китая неожиданно замедлился до худших темпов за последние пять кварталов, поскольку снижение потребительских расходов подорвало экспортный бум, что заставило политиков усилить поддержку на экономическом совещании, которое проводится дважды в десять лет на этой неделе.

Валовой внутренний продукт вырос на 4,7% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось слабее почти всех прогнозов.

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Розничные продажи росли самыми медленными месячными темпами с декабря 2022 года, что свидетельствует о том, что шквал правительственных усилий, направленных на укрепление доверия, мало что сделал для оживления китайского потребителя.

Продажи автомобилей в стране сократились на 6,2%, бытовой техники - на 7,6% (худший показатель с декабря 2022 года).

Китайские домохозяйства тратят все меньше денег из-за снижения зарплат и пока не решенной проблемы большой безработицы среди молодого населения.

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Жилищный кризис в Китае по-прежнему остается существенным тормозом для экономики, а цены на новое жилье в крупных китайских городах в июне падали 13-й месяц подряд.

Экономический рост в Китае поддерживается увеличением экспорта и расходами компаний на закупку оборудования.

Сообщается, что Китай рассчитывает достичь роста ВВП в 5% в 2024 году. Но прогнозируется, что этот целевой показатель не будет достигнут и экономический рост составит максимум 4,9%.

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Напомним:

Китай просит Всемирную торговую организацию создать экспертную группу для решения спора о субсидировании электромобилей в соответствии с Законом США о снижении инфляции.

В июне экспорт Китая показал самый быстрый рост за последний год. Торговый баланс также на вершине своего профицита.

Перспектива введения европейских тарифов сократила на 20-30 процентных пунктов рост китайского экспорта электромобилей и гибридных автомобилей за последние месяцы.