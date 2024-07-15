Торговельна війна: Китай просить СОТ створити групу розгляду тарифів на електромобілі в США

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Китай просить Світову організацію торгівлі створити експертну групу для вирішення суперечки щодо субсидування електромобілів відповідно до Закону США про зниження інфляції.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що друга економіка у світі – Китай відкрила суперечку в СОТ після того, як адміністрація Байдена прийняла IRA - широкомасштабний закон, який надає мільярди доларів податкових пільг, щоб допомогти споживачам купувати електромобілі, а компаніям – виробляти відновлювану енергію, оскільки Білий дім прагне декарбонізувати енергетичний сектор США.

Китай не зміг досягти рішення зі США шляхом консультацій, яке б захистило права та інтереси своєї галузі електромобілів, йдеться в заяві міністерства, і тому просуває свою позицію в СОТ.

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За словами міністерства торгівлі Китаю закон IRA виключає продукцію з країн-членів СОТ, таких як Китай, штучно встановлює торговельні бар'єри і підвищує витрати на перехід до зеленої енергетики.

"Ми закликаємо США дотримуватися правил СОТ і припинити зловживати своєю промисловою політикою для підриву міжнародного співробітництва у сфері зміни клімату", - зазначається в повідомленні Мінторгівлі КНР.

Нагадаємо:

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Адміністрація Байдена планує виділити американським автовиробникав майже 1,1 млрд дол для модернізації виробництва електрокарів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.