Торговая война: Китай просит ВТО создать группу рассмотрения тарифов на электромобили в США

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Китай просит Всемирную торговую организацию создать экспертную группу для разрешения спора относительно субсидирования электромобилей в соответствии с Законом США о снижении инфляции.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что вторая экономика в мире - Китай открыла спор в ВТО после того, как администрация Байдена приняла IRA - широкомасштабный закон, который предоставляет миллиарды долларов налоговых льгот, чтобы помочь потребителям покупать электромобили, а компаниям - производить возобновляемую энергию, поскольку Белый дом стремится декарбонизировать энергетический сектор США.

Китай не смог достичь решения с США путем консультаций, которое бы защитило права и интересы своей отрасли электромобилей, говорится в заявлении министерства, и поэтому продвигает свою позицию в ВТО.

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По словам министерства торговли Китая закон IRA исключает продукцию из стран-членов ВТО, таких как Китай, искусственно устанавливает торговые барьеры и повышает затраты на переход к зеленой энергетике.

"Мы призываем США соблюдать правила ВТО и прекратить злоупотреблять своей промышленной политикой для подрыва международного сотрудничества в сфере изменения климата", – отмечается в сообщении Минторговли КНР.

Напомним:

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Администрация Байдена планирует выделить американским автопроизводителям почти 1,1 млрд долл для модернизации производства электрокаров.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.