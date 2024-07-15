Украина стремится к конфискации замороженных активов РФ: 50 миллиардов долларов - только начало

пресслужба Кабміну

Украина до сих пор претендует на конфискацию всех замороженных активов РФ и 50 миллиардов долларов - это только первый шаг.

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с исполнительным директором Всемирного банка Юджином Руггенатом заявил, что Украина не отказалась от претензий на все замороженные российские активы.

"Ценим финансовую помощь наших партнеров, в частности США, ЕС и МВФ. Этот год проходим уверенно. Работаем, чтобы следующий год был так же прогнозируемым и стабильным", – сказал Шмыгаль.

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Украина рассчитывает, что пройти 2025 год удастся благодаря использованию замороженных на Западе российских суверенных активов. Страны Большой семерки согласовали план, который позволит Украине получить 50 млрд долл от будущих доходов, которые принесут эти активы.

"Это лишь первый шаг. Наша цель - конфискация всех замороженных активов РФ", – добавил Шмыгаль.

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Напомним:

Саудовская Аравия намекнула, что может продать европейские долговые обязательства, если страны-члены G7 решат конфисковать почти 300 млрд долл замороженных активов РФ.

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) просит суд навсегда арестовать 1,4 млн долл российского олигарха.