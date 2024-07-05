Кошти російського мільярдера вперше можуть конфіскувати у Великій Британії

Британське агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) просить суд назавжди заарештувати 1,4 млн дол російського олігарха.

Про це повідомляє Міжнародна мережа журналістів-розслідувачів (OCCRP).

Агентство, відоме як NCA, подало 1 травня запит на конфіскацію 1,1 мільйона британських фунтів (1,4 млн дол) у Петра Авена, російського мільярдера,

Повідомляється, що він "брав участь у підтримці уряду Росії" під час її війни в Україні та порушив санкційний режим..

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Гроші були заморожені після того, як Велика Британія запровадила санкції проти Авена у 2022 році.

NCA вважає, що зібрало достатньо доказів, щоб довести, що ці кошти отримані злочинним шляхом – у цьому випадку, як стверджується, через переведення грошей з метою уникнення санкцій

Зазначається, що за версією слідства, гроші Авена зберігали для нього Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Катерина Козіна. У травні 2022 року суддя задовольнив запит NCA про заморожування цієї суми.

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Після двох років розслідування NCA звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей.

Агентство вважає, що платежі, які проводили Гейтер і Козіна, порушували британські санкції та робилися для того, щоб їх обійти.

Законодавство не дозволяє конфіскацію активів через те, що під санкції потрапив їхній власник. Вилучення можливе у тому разі, якщо активи повʼязані зі злочинною діяльністю.

Це перша спроба британської влади переслідувати грошові кошти, які, як вона підозрює, використовували з порушенням антиросійських санкцій.

В повідомленні додають, що хоча 1,1 млн фунтів – дрібниця для олігарха-мільярдера, своїми діями NCA подає важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно.

Нагадаємо:

Сім'ю Хіндуджа, статки якої оцінюють у 37 мільярдів фунтів (47 мільярдів доларів), звинувачують в експлуатації та торгівлі людьми.

Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов російського мільярдера, Дмитра Пумпянського про виключення себе та дружини з санкційних списків ЄС.