Саудити погрожують ЄС продажем боргу, якщо ті продовжать тиск на заморожені активи РФ

Саудівська Аравія натякнула, що може продати європейські боргові зобов'язання, якщо країни-члени G7 вирішать конфіскувати майже 300 млрд дол заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Саудівська Аравія на початку цього року приватно натякнула, що може продати деякі європейські боргові зобов’язання, якщо країни Великої сімки вирішать арештувати майже 300 мільярдів доларів із заморожених активів Росії.

Міністерство фінансів Саудівської Аравії повідомило деяким партнерам по G-7 про свою незгоду з цією ідеєю, яка мала на меті підтримати Україну, а один з них назвав її завуальованою погрозою.

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Повідомляється, що саудівці конкретно згадували про борги, випущені французьким казначейством.

У травні та червні G7 вивчала різні варіанти щодо коштів російського центрального банку. Зрештою, група погодилася використати отримані прибутки і залишити самі активи в спокої, попри те, що США і Великобританія наполягали на тому, щоб союзники розглянули більш сміливі варіанти, в тому числі пряме захоплення.

Зазначається, що деякі країни-члени G7 були проти цієї ідеї, побоюючись, що це може підірвати валюту.

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В повідомленні зазначають, що запаси саудівського королівства в євро та французьких облігаціях можуть становити десятки млрд євро, але, ймовірно, вони недостатньо великі, щоб їхній продаж мав суттєве значення.

Європейські чиновники все ще занепокоєні тим, що інші країни можуть наслідувати приклад Саудівської Аравії.

Позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G-7 виступили з пропозицією, яка не передбачала експропріації активів.

В повідомленні додають, що також Саудівська Аравія володіє казначейськими облігаціями США на 135 млрд дол.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія в червні зазнала падіння поставок нафти за кордон до 10-місячного мінімуму на тлі жорсткої конкуренції на ключових ринках, в той час, як її власні потреби різко зросли.

Суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії вийшов на прибуток у 2023 році, хоча у 2022 році зазнав 11 млрд дол збитків.