В 2024 году таможенники обнаружили нарушений на 13 миллиардов: почти втрое больше чем за пол 2023 года
Сумма нарушений, которую обнаружили украинские таможенники за половину 2024 года, увеличилась почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
Отмечается, что Государственная таможенная служба выявила 5078 нарушений таможенных правил на 13,4 млрд грн за первое полугодие 2024 года.
Сумма увеличилась почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Сообщается, что в 1407 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 217 млн грн.
В частности:
- промышленных товаров на 148 млн грн;
- продовольственных товаров на 32 млн грн;
- транспортных средств на 35 млн грн;
- валюты на 1,6 млн грн.
В 1679 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни выписали штрафов на 39 млн грн, взыскали штрафов - на 41 млн грн.
Также в сообщении добавляют, что на рассмотрение в суд таможнями передано 2543 дела о нарушении таможенных правил на 11 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в частности заведенных в предыдущие периоды, наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1 млрд грн.
Напомним:
С 1 июля 2024 года вступает в силу статья 201-3 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает уголовную ответственность за контрабанду товаров.
В течение января-мая 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины обнаружили 4265 нарушений таможенных правил на 10,8 млрд грн.