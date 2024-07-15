В 2024 году таможенники обнаружили нарушений на 13 миллиардов: почти втрое больше чем за пол 2023 года

Сумма нарушений, которую обнаружили украинские таможенники за половину 2024 года, увеличилась почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Отмечается, что Государственная таможенная служба выявила 5078 нарушений таможенных правил на 13,4 млрд грн за первое полугодие 2024 года.

Сумма увеличилась почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Сообщается, что в 1407 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 217 млн грн.

В частности:

промышленных товаров на 148 млн грн;

продовольственных товаров на 32 млн грн;

транспортных средств на 35 млн грн;

валюты на 1,6 млн грн.

В 1679 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни выписали штрафов на 39 млн грн, взыскали штрафов - на 41 млн грн.

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Также в сообщении добавляют, что на рассмотрение в суд таможнями передано 2543 дела о нарушении таможенных правил на 11 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в частности заведенных в предыдущие периоды, наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1 млрд грн.

Напомним:

С 1 июля 2024 года вступает в силу статья 201-3 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает уголовную ответственность за контрабанду товаров.

В течение января-мая 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины обнаружили 4265 нарушений таможенных правил на 10,8 млрд грн.