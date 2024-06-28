До 11 років тюрми: митниця попереджає про кримінальну відповідальність за контрабанду

З 1 липня 2024 року набирає чинності стаття 201-3 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби в Україні.

Пресслужба нагадує, що з 1 липня переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинене у значному розмірі, - карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти пʼяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Контрабанда товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, або вчинена організованою групою передбачає більше покарання - від великих штрафів до 11 років позбавлення волі.

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Економічна правда