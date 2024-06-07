Сума порушень на митницях за рік збільшилася в 2,4 рази

Протягом січня-травня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 4265 порушень митних правил на 10,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба митниці.

Згідно з повідомленням, вартісний показник збільшився майже в 2,4 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

У митниці також зазначили, що у 1180 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 141 млн гривень.

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Зокрема:

промислових товарів на суму майже 84,2 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 25,4 млн грн;

транспортних засобів на суму 30 млн грн;

валюти на суму 1,6 млн грн.

"У 1454 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 32 млн грн, стягнуто штрафів на суму 36 млн грн.", - додали в пресслужбі.

Економічна правда

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