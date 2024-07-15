Цены на нефть держатся стабильными из-за политической неясности

Нефть сохраняет свои ценовые позиции, поскольку политическая неопределенность в США и на Ближнем Востоке поддерживает цены, компенсируя давление со стороны укрепления доллара и слабого спроса в крупнейшем импортере Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 13 центов, или на 0,2%, до 84,90 долл за баррель после падения на 37 центов 12 июля. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 82,15 долл за баррель, что на 6 центов, или 0,1%, ниже.

Доллар, который укрепился после неудачного покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, давил на цены на нефть.

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Более сильный доллар имеет тенденцию к снижению цен на нефть, поскольку покупатели, использующие другие валюты, вынуждены платить больше за свою нефть, деноминированную в долларах.

Рынки нефти также широко поддерживаются сокращением поставок со стороны ОПЕК+, а министерство нефти Ирака заявило, что компенсирует любое перепроизводство с начала 2024 года.

На прошлой неделе Brent упала более чем на 1,7% после четырех недель роста, в то время как фьючерсы на WTI подешевели на 1,1%, поскольку падение импорта нефти Китаем, крупнейшим мировым импортером, противостояло высокому летнему потреблению в Соединенных Штатах.

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Китайский импорт сырой нефти упал на 2,3% в первой половине этого года до 11,05 млн баррелей в сутки на фоне разочаровывающего спроса на топливо и сокращения производства независимыми нефтеперерабатывающими заводами из-за низкой рентабельности.

Согласно таможенным данным, опубликованным в понедельник, переработка сырой нефти на китайских нефтеперерабатывающих заводах в июне упала на 3,7% по сравнению с предыдущим годом до 14,19 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем за весь год.

Напомним:

Цены на нефть выросли 11 июля, поскольку запасы сырой нефти снизились, а запасы бензина уменьшились, что свидетельствует о росте спроса.

Цены на нефть упали после того, как инфляция в Китае оказалась слабее, чем ожидалось, и трейдеры оценивали растущую вероятность заключения соглашения о прекращении огня в Газе.