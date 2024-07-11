Ціни на нафту зростають, в той час, як запаси бензину зменшуються

Ціни на нафту зросли 11 липня, оскільки запаси сирої нафти знизилися, а запаси бензину зменшилися, що свідчить про зростання попиту.

Про це повідомляє Reuters.

В повідомленні йдеться, що ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 62 центи, або на 0,73%, до 85,70 дол за барель станом на 0620 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 60 центів, або на 0,73%, до 82,70 дол за барель.

"Відскок значною мірою пов'язаний з продовженням скорочення запасів у США", - сказав керівник групи енергетичного сектору банку DBS Сувро Саркар.

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Запаси нафти в США впали на 3,4 млн барелів до 445,1 млн барелів, що значно перевищило очікування аналітиків, які прогнозували скорочення запасів на 1,3 млн барелів.

Повідомляється, що запаси бензину впали на 2 мільйони барелів до 229,7 мільйона барелів, що набагато більше, ніж очікували аналітики на 600 000 барелів під час святкового тижня, пов'язаного з днем незалежності 4 липня в США.

Організація країн-експортерів нафти також дотримується свого прогнозу щодо відносно сильного зростання світового попиту на нафту в 2024 році і в наступному році, заявивши, що стійке економічне зростання і авіаперевезення будуть підтримувати використання палива в літні місяці.

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Також зазначається, приріст був обмеженим, оскільки перебої в постачанні на нафтопереробних заводах і морських видобувних установках через ураган "Берил" були мінімальними.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали після того, як інфляція в Китаї виявилася слабшою, ніж очікувалося, і трейдери оцінювали зростаючу ймовірність укладення угоди про припинення вогню в Газі.

Ціни на нафту впали 9 липня після того, як ураган, що обрушився на ключовий нафтовидобувний вузол США в Техасі, завдав меншої шкоди, ніж очікували ринки.