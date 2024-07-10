Нафта втрачає в ціні четвертий день поспіль: до чого тут Газа та Китай

Ціни на нафту впали після того, як інфляція в Китаї виявилася слабшою, ніж очікувалося, і трейдери оцінювали зростаючу ймовірність укладення угоди про припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 27 центів, або на 0,3%, до 84,39 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 20 центів, або на 0,25%, до 81,21 долара за барель.

Обидва контракти втратили близько 3% за попередні три сесії на ознаках того, що енергетична галузь Техасу відносно не постраждала від урагану "Берил", який обрушився на регіон.

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У вівторок нафтові та газові компанії відновили деякі операції. Деякі порти знову відкрилися, а більшість виробників і підприємств нарощують обсяги виробництва, хоча деякі об'єкти зазнали пошкоджень, а електропостачання ще не було повністю відновлено.

"Очікування послаблення напруженості на Близькому Сході і слабші, ніж очікувалося, дані по індексу споживчих цін в Китаї за червень тиснули на ціни на нафту сьогодні", - сказала незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг

Споживчі ціни в другій за величиною економіці світу зростали п'ятий місяць в червні, але не виправдали очікувань, в той час як дефляція цін виробників збереглася.

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На Близькому Сході переговори про припинення вогню у війні в секторі Газа поновляться в Досі, в яких візьмуть участь голови спецслужб Єгипту, Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Економічна правда.