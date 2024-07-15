Банки обновили курс валют: доллар торгуется выше 41, евро - растет

Средний курс доллара к гривне во вторник 15 июля в банках Украины снизился на 5 копеек, до 41,2 грн за доллар, евро вырос на 5 копеек - до 44,95 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

ПриватБанк: доллар - 40.60 - 41.20, евро - 43.95 - 44.95.

Райффайзен Банк: доллар - 40.75 - 41.12, евро - 44.1 - 44.89.

ПУМБ: доллар - 40.80 - 41.3, евро - 44.30 - 44.90

monobank (при оплате картой): доллар - 40.74 - 41.14, евро - 44.23 - 44.831

На 11:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,07 - 41,2 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,78 - 44,96 грн.

Напомним:

Национальный банк Украины установил на 15 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,0434 грн/$.

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Официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 грн и составляет 41,04 грн/$.