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Нацбанк знизив курс гривні 

Понеділок, 15 липня 2024, 09:42 - Віктор Волокіта

Національний банк України встановив на 15 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,0434 грн/$. 

Про це пише Minfin.com.ua.

Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 16 копійок.

НБУ на 15 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,68 грн (на 11 липня курс був встановлений на рівні 44,38 грн). Європейська валюта подорожчала на 30 копійок.

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Нагадаємо:

12 липня офіційний курс долара вперше в історії перевищив 41 грн. 

Економічна правда 

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