РФ снизила обязательную продажу иностранной валюты для экспортеров с 60% до 40%

Правительство России в субботу 13 июля снизило требование по обязательной продаже иностранной валюты для крупных экспортеров с 60% до 40%.

Об этом говорится в сообщении российского ТАСС, со ссылкой на Кабмин РФ.

"Решение было принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - говорится в сообщении.

Требование продавать 80% валютной выручки было введено для поддержки рубля в октябре 2023 года, а затем снижено до 60% в июне.

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Как отмечают в Reuters, Российский центральный банк заявил, что обязательная продажа валюты помогла успокоить волатильность на рублевом рынке, что позволило ослабить контроль.

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Экономическая правда