В воскресенье 14 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток

Графики почасовых отключений в воскресенье 14 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

С 07:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно, в остальные часы будет три очереди.

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Критическая инфраструктура будет работать без отключений. В случае изменения графиков, об этом будут сообщать отдельно.

Напомним:

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В субботу 13 июля с 14:00 до конца суток облэнерго будут применять три очереди отключений электроэнергии.

Польша обратилась к Европейской комиссии с предложением поставлять Украине энергию, произведенную из польского угля, при условии, что Польша не будет платить за выбросы. В Еврокомиссии скептически восприняли предложение.

Экономическая правда



