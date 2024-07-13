У Єврокомісії з обережністю розглядають польську пропозицію виробляти електроенергію для України

Польща звернулася до Європейської комісії з пропозицією постачати Україні енергію, вироблену з польського вугілля, за умови, що Польща не платитиме за викиди. У Єврокомісії скептично сприйняли пропозицію.

Про це повідомив речник Європейської Комісії Тім Макфі в інтерв'ю PAP.

За словами речника ЄК у п'ятницю, "польська влада звернулася до Комісії з проханням провести зустріч для обговорення цього питання".

Однак за його словами, "електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під звичайні правила СТВ: електростанції повинні здавати квоти і, отже, платити за ці викиди".

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Він додав, що ЄК залишається прихильником підтримки енергетичної системи України протягом наступної зими, але не хотів би спекулювати на польській ідеї, оскільки не знає деталей.

За словами речника, Єврокомісія зосереджена на збільшенні експортних потужностей України; синхронізація електромереж ЄС та України відбулася одразу після того, як Росія розпочала своє вторгнення в лютому 2022 року.

У п'ятницю газета Rzeczpospolita написала, що ЄК поки що не підтримала ідею Туска спалювати польське вугілля для потреб України за європейські гроші.

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Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд країни працює над тим, щоб польські вугільні електростанції виробляли енергію для потреб України.

Економічна правда