З 14:00 "Укренерго" посилить обмеження електроенергії
Субота, 13 липня 2024, 12:32 -
У суботу 13 липня з 14:00 до кінця доби обленерго застосовуватимуть три черги відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Як зазначають у повідомленні, до 14:00 застосовували дві черги відключень. Посилення обмежень електроенергії пояснюють аномальною спекою та збільшення рівня споживання.
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У суботу 13 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.
Економічна правда
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