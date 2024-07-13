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З 14:00 "Укренерго" посилить обмеження електроенергії

Субота, 13 липня 2024, 12:32 - Володимир Тунік-Фриз

У суботу 13 липня з 14:00 до кінця доби обленерго застосовуватимуть три черги відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у повідомленні, до 14:00 застосовували дві черги відключень. Посилення обмежень електроенергії пояснюють аномальною спекою та збільшення рівня споживання.

Нагадаємо:

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У суботу 13 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Економічна правда

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Укренерго електроенергія
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