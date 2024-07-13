OpenAI разрабатывает прорыв в ИИ под кодовым названием "Strawberry"
Разработчики ChatGPT, компания OpenAI работает над новым подходом к своим моделям искусственного интеллекта в рамках проекта под кодовым названием "Strawberry".
Об этом сообщают источники Reuters, знакомые с этим вопросом и документация OpenAI, имеющаяся в распоряжении издания.
По словам собеседника, как работает Strawberry - это строгий секрет даже внутри OpenAI.
Документ, который есть в распоряжении Reuters описывает проект, который использует модели "Strawberry" с целью позволить искусственному интеллекту компании не просто генерировать ответы на запросы, но и планировать заранее для автономной и надежной навигации в интернете, чтобы выполнять то, что OpenAI называет "глубокими исследованиями".
Проект Strawberry ранее был известен как Q, который уже рассматривался внутри компании как прорыв.
Два источника Reuters рассказали, что в начале этого года они видели то, что сотрудники OpenAI назвали демоверсией Q, которая способна отвечать на сложные научные и математические вопросы, недостижимые для сегодняшних коммерческих моделей.
Проект "Strawberry" должен стать прорывом в мышлении ИИ, до чего ранее не доходили другие модели.
Во вторник 9 июля на внутреннем совещании OpenAI продемонстрировала демоверсию исследовательского проекта, который, как утверждается, имеет новые навыки мышления подобные человеческим.
Улучшение мышления в моделях ИИ рассматривается как ключ к разблокированию способности моделей делать все - от крупных научных открытий до планирования и создания новых программных приложений.
OpenAI намерена использовать "Strawberry" для проведения исследований. План находится в процессе разработки. Reuters не смогло выяснить станет ли Strawberry общедоступным.
Напомним:
Из-за увеличения внимания регуляторов компании Microsoft и Apple отказались от своих планов присоединиться к совету директоров OpenAI.
Компания-производитель ChatGPT OpenAI планирует заблокировать доступ к технологии, которая используется для создания продуктов ИИ, для организаций в Китае и некоторых других странах.
Экономическая правда