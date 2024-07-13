OpenAI разрабатывает прорыв в ИИ под кодовым названием "Strawberry"

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Разработчики ChatGPT, компания OpenAI работает над новым подходом к своим моделям искусственного интеллекта в рамках проекта под кодовым названием "Strawberry".

Об этом сообщают источники Reuters, знакомые с этим вопросом и документация OpenAI, имеющаяся в распоряжении издания.

По словам собеседника, как работает Strawberry - это строгий секрет даже внутри OpenAI.

Документ, который есть в распоряжении Reuters описывает проект, который использует модели "Strawberry" с целью позволить искусственному интеллекту компании не просто генерировать ответы на запросы, но и планировать заранее для автономной и надежной навигации в интернете, чтобы выполнять то, что OpenAI называет "глубокими исследованиями".

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Проект Strawberry ранее был известен как Q, который уже рассматривался внутри компании как прорыв.

Два источника Reuters рассказали, что в начале этого года они видели то, что сотрудники OpenAI назвали демоверсией Q, которая способна отвечать на сложные научные и математические вопросы, недостижимые для сегодняшних коммерческих моделей.

Проект "Strawberry" должен стать прорывом в мышлении ИИ, до чего ранее не доходили другие модели.

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Во вторник 9 июля на внутреннем совещании OpenAI продемонстрировала демоверсию исследовательского проекта, который, как утверждается, имеет новые навыки мышления подобные человеческим.

Улучшение мышления в моделях ИИ рассматривается как ключ к разблокированию способности моделей делать все - от крупных научных открытий до планирования и создания новых программных приложений.

OpenAI намерена использовать "Strawberry" для проведения исследований. План находится в процессе разработки. Reuters не смогло выяснить станет ли Strawberry общедоступным.

Напомним:

Из-за увеличения внимания регуляторов компании Microsoft и Apple отказались от своих планов присоединиться к совету директоров OpenAI.

Компания-производитель ChatGPT OpenAI планирует заблокировать доступ к технологии, которая используется для создания продуктов ИИ, для организаций в Китае и некоторых других странах.

Экономическая правда