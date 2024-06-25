OpenAI почне блокувати розробникам у Китаї доступ до своїх інструментів – ЗМІ

Компанія-виробник ChatGPT OpenAI планує заблокувати доступ до технології, яка використовується для створення продуктів ШІ, для організацій в Китаї і деяких інших країнах.

Про це пише Reuters із посиланням на китайські державні ЗМІ.

Зазначається, що ChatGPT недоступний у материковому Китаї, але багато китайських стартапів змогли отримати доступ до платформи API OpenAI і використовувати її для створення власних додатків, пише китайська Securities Times.

"Ми робимо додаткові кроки для блокування трафіку API з регіонів, де ми не підтримуємо доступ до послуг OpenAI", - заявив представник OpenAI в коментарі Reuters.

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Зазначається, що з понеділка китайські користувачі платформи отримують електронні листи з попередженням про те, що вони знаходяться в "регіоні, який OpenAI наразі не підтримує", і що з 9 липня будуть вжиті додаткові заходи для блокування трафіку API з непідтримуваних регіонів.

Тим часом итайські компанії в галузі ШІ швидко просуваються вперед, щоб залучити користувачів технології OpenAI.

Так, Baidu, провідний китайський розробник ШІ, заявив, що запустить "інклюзивну програму", пропонуючи новим користувачам безкоштовну міграцію на свою платформу Ernie.

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"Користувачам OpenAI Baidu надасть додаткові токени флагманської моделі Ernie 3.5 відповідно до масштабу їх використання OpenAI. Токени - це одиниці тексту, які обробляються моделями ШІ.

Alibaba Cloud також приєдналася до програми, пропонуючи безкоштовні токени та послуги міграції для користувачів OpenAI API через свою ШІ-платформу. За словами Alibaba, варість підписки на Qwen-plus значно нижча, ніж на GPT-4", - пише агенство

Zhipu AI, ще один великий гравець в китайському секторі ШІ, оголосив про "Спеціальну програму міграції" для користувачів OpenAI API.