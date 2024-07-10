Microsoft і Apple відмовились від місць у раді директорів OpenAI після посилення перевірок

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Через збільшення уваги регуляторів компанії Microsoft і Apple відмовились від своїх планів приєднатись до ради директорів OpenAI.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що виробник програмного забезпечення для Windows Microsoft, що вклав 13 млрд дол у творця ChatGPT, направив стартапу листа з оголошенням про вихід із ради директорів.

Очікувалося, що Apple обійме аналогічну посаду, але представник OpenAI заявив, що стартап не матиме спостерігачів у раді директорів після виходу Microsoft.

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Рішення компаній відмовитись від місць у раді директорів було несподіваним і наголошує на більшій увазі антимонопольних органів до впливу великих технологічних компаній на штучний інтелект (ШІ).

Антимонопольні органи ЄС та США вже вивчають партнерство Microsoft і OpenAI у рамках ширшого занепокоєння з приводу конкуренції у ШІ-секторі.

Минулого місяця європейські регулятори заявили, що мають намір провести опитування конкурентів Microsoft з приводу ексклюзивного використання технології OpenAI.

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Це підкреслює зростання тиску на одну з найдорожчих компаній у світі, яка сподівається використовувати послуги OpenAI для просування своїх платформ Windows і Copilot AI.

США починають окреме антимонопольне розслідування щодо ймовірного домінування Microsoft в області, що швидко розвивається.

Представник OpenAI повідомив, що компанія розробить новий підхід до взаємодії, проводячи регулярні зустрічі із зацікавленими сторонами – стратегічними партнерами, такими як Microsoft та Apple, та інвесторами, такими як Thrive Capital та Khosla Ventures.

Найбільші американські технологічні компанії, включаючи Microsoft, а також Nvidia, Alphabet Inc. і Amazon.com, вклали десятки мільярдів доларів у бізнес у сфері ШІ.

Хоча ці інвестиції та партнерства є рятівним колом для стартапів, регулятори висловлюють занепокоєння, що вони загрожують концентрацією доступу до найбільш інноваційних великих мовних моделей серед технологічних компаній, які вже домінують на інших платформах.

Технологічні гіганти також укладають нефінансові угоди. Серед них – партнерство Apple з OpenAI з метою перенесення ChatGPT на iPhone, а також рішення Microsoft на початку цього року найняти Мустафу Сулеймана з Inflection AI та більшу частину його співробітників з конкурента OpenAI.

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