Уставный капитал ТЭЦ "Нафтогаза" увеличат почти на 5 миллиардов

Уставный капитал шести теплоцентралей "Нафтогаза" увеличат на 4,92 млрд.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Сообщается, что кабинет министров поручил НАК "Нафтогаз Украины" докапитализировать свои теплоцентрали почти на 5 млрд грн.

Нафтогаз должен приобрести простые именные акции акционерных обществ "Днепровская теплоэлектроцентраль", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская теплоэлектроцентраль", "Одесская ТЭЦ" и ЗАО "Николаевская теплоэлектроцентраль", которые будут размещаться дополнительно, на общую сумму 4,92 млрд грн.

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Отмечается, что это должно увеличить уставный капитал ТЭЦ, что будет способствовать стабилизации их финансово-хозяйственной деятельности, улучшению состояния расчетов за природный газ, обновлению производственных мощностей и технической базы.

Напомним:

За шесть месяцев 2024 года поступления в государственный бюджет от предприятий Группы Нафтогаз составили почти 44 млрд грн. Это 7,5% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

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За шесть месяцев 2024 года компании группы "Нафтогаз" увеличили добычу газа на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.