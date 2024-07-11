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За пів року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету майже 44 млрд податків

Четвер, 11 липня 2024, 16:53 - Віктор Волокіта

За шість місяців 2024 року надходження в державний бюджет від підприємств Групи Нафтогаз склали майже 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, ще 3,2 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети. 

"Попри всі воєнні виклики ми продовжуємо стабільно працювати, зберігаємо робочі місця, наповнюємо бюджети всіх рівнів і посилюємо економіку нашої країни. 

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Лише у червні Група Нафтогаз акумулювала 8,7 млрд грн податків у державний бюджет. Крім цього, 500 млн грн було сплачено у місцеві бюджети", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. 

Нагадаємо: 

За підсумками І кварталу 2024 року Група Нафтогаз отримала 10,9 млрд грн чистого прибутку.

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За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" збільшили видобуток газу на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Економічна правда 

Нафтогаз податки бюджет
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