За пів року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету майже 44 млрд податків

За шість місяців 2024 року надходження в державний бюджет від підприємств Групи Нафтогаз склали майже 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, ще 3,2 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

"Попри всі воєнні виклики ми продовжуємо стабільно працювати, зберігаємо робочі місця, наповнюємо бюджети всіх рівнів і посилюємо економіку нашої країни.

Реклама:

Лише у червні Група Нафтогаз акумулювала 8,7 млрд грн податків у державний бюджет. Крім цього, 500 млн грн було сплачено у місцеві бюджети", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Нагадаємо:

За підсумками І кварталу 2024 року Група Нафтогаз отримала 10,9 млрд грн чистого прибутку.

Реклама:

За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" збільшили видобуток газу на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Економічна правда