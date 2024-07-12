Путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории РФ на триллионы рублей

Путин подписал закон о повышении налогов, который в ближайшие 6 лет принесет почти 17 трлн рублей (120 млрд долл).

Об этом сообщает пресс-служба The Moscow Times.

Согласно законопроекту, ставка налога будет повышена с 13% до 15% для россиян с доходами от 200 тыс руб в месяц (1 456 долл), до 18% для тех, кто зарабатывает от 5 до 20 млн руб в год (40-150 тыс долл), до 20% - для доходов от 20 до 50 млн руб в год (150-360 тыс долл) и до 22% - для доходов свыше 50 млн руб.

Сообщается, что по оценке Минфина РФ, в 2025 году бюджетная система получит от повышения НДФЛ дополнительно 533 млрд руб, а к 2030 году - 3,1 трлн. В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса заберут 16,8 трлн рублей.

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Путин предложил ввести в России прогрессивную шкалу НДФЛ во время послания Федеральному собранию. Он заявил в июне, что все необходимые изменения законодательства должны быть приняты до конца августа.

В сообщении отмечают, что в этом году федеральный бюджет потратит на оборону рекордные 10,8 трлн руб (80 млрд долл), а доля военных расходов в казне - почти 30% - станет беспрецедентной со времен СССР.

Напомним:

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Госдума РФ одобрила во втором чтении пакет поправок, который вводит самое масштабное повышение налогов в истории России.

В России готовят повышение ставки НДС для предприятий с 20% до 25%, а также для физлиц, годовой доход которых превышает 27 тыс долл.