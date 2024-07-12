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Правительство Германии почти опустошило свой биткоин-кошелек

Пятница, 12 июля 2024, 15:41 - Артур Крыжный

Германия продала значительную часть своих запасов за последний месяц: из 50 000 биткоинов правительство продало 44 200 - 88,4% и оставило лишь 5 800 штук.

Об этом сообщает отраслевое издание CoinTelegraph.

Последнюю волну продаж правительство стран сделало 12 июля, переведя в общей сложности 3200 биткоинов (BTC) через различные платформы. Переводы были отправлены на Bitstamp, Kraken и Coinbase, которые получили по 400 BTC. Кроме того, 1 000 BTC и 500 BTC были отправлены на два неизвестных адреса.

11 июля биткоин-кошелек немецкого правительства ненадолго упал ниже показателя в 5 000 BTC после того, как на различные криптовалютные биржи было переведено биткоинов на сумму около $615 млн.

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Отмечается, что большие продажи биткоинов государственными учреждениями могут привести к повышенной волатильности криптовалютного рынка.

Напомним:

Bitcoin упал четвертую торговую сессию подряд, что является частью широкой распродажи криптовалют, которая контрастирует с недавними рекордными максимумами мировых акций.

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Член Палаты представителей от штата Флорида, Мэтт Гаец, представил проект закона, позволяющий платить налоги биткоинами.

Экономическая правда.

криптовалюта Германия
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