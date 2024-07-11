В России половина угольных предприятий стали убыточными

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на "Ведомости".

Согласно данным Росстата, в январе-апреле 2024 года общая прибыль российских угольных компаний составила 14,3 миллиарда рублей (162 млн долл.), что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году доля прибыльных предприятий в угольной отрасли составляла 67%, а в 2022 году - 79%.

Падение доходов объясняется минимальными ценами на экспорт угля, которые не растут с апреля. Рост железнодорожных тарифов и ставок на погрузку угля в портах также привел к сокращению экспорта угля на 12% в первом квартале 2024 года.

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Комиссия по энергетике при Госсовете РФ считает, что по итогам 2024 года убытки российской угольной отрасли могут составить 450 млрд рублей (5,1 млрд долл.).

Напомним:

Российские экспортеры угля начали поставлять топливо в Китай через КНДР.

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За первые 4 месяца 2024 года прибыль в секторе добычи угля обвалилась на 93% и составила всего 14,3 млрд руб.

Экономическая правда.