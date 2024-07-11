На Ближнем Востоке начала процветать контрабанда курдской нефти в Иран и Турцию

Тысячи нефтяных автотанкеров ежедневно направляются из окрестностей столицы Курдистана Эрбиля в Иран и Турцию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации Reuters, более 1000 автотанкеров перевозят не менее 200 000 баррелей дешевой нефти ежедневно в Иран и, в меньшей степени, в Турцию. Эта теневая торговля приносит около 200 миллионов долларов в месяц.

Такой неофициальный экспорт, масштабы которого ранее не сообщались, является одной из причин, почему Ирак не может придерживаться сокращения добычи, согласованного с картелем ОПЕК в этом году.

Реклама:

По словам иракского чиновника, правительство не имеет точных данных о том, сколько нефти контрабандой попадает в Иран и Турцию.

По словам американского чиновника, этот бизнес также может поставить Курдистан на путь столкновения с близким союзником Вашингтоном, который оценивает, не нарушает ли эта торговля экономические санкции США против Ирана. До прошлого года Курдистан экспортировал большую часть своей нефти по официальному Иракско-Турецкому трубопроводу (ИТП), пролегающему от иракского нефтяного города Киркук до турецкого порта Джейхан.

Но этот экспорт объемом около 450 000 баррелей в сутки (б/с) прекратился в марте 2023 года, когда международный трибунал удовлетворил требование федерального правительства Ирака прекратить поставки, оставив трубопровод в юридической и финансовой неопределенности.

Реклама:

Напомним:

Индийские нефтяники совместно ведут переговоры о долгосрочном контракте на импорт нефти из России.

Недельный показатель поставок из России упал до самого низкого уровня с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Экономическая правда.