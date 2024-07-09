Поставки російської нафти впали найбільше з початку великої війни

Тижневий показник поставок з Росії впав до найнижчого рівня з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

За тиждень до 7 липня тижневий експорт російської нафти впав найбільше з моменту вторгнення в Україну у 2022 році, а менш волатильний чотиритижневий середній показник впав до найнижчого рівня з лютого.

Зазначається, що чіткої причини для падіння відвантажень не було. Не було прогалин у програмах завантаження, і не було повідомлень про шторми. Але поставки з Балтійського, Чорного і Тихого морів скоротилися в порівнянні з попереднім тижнем.

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Поліпшення дотримання Росією цільових показників видобутку ОПЕК+ може призвести до скорочення обсягів нафти, доступної для експорту. Використовуючи московський коефіцієнт перерахунку 7,18 барелів на тонну, видобуток впав приблизно на 360 000 барелів на добу в період з березня по червень.

Повідомляється, що загальний обсяг поставок російської нафти також знизився, але це падіння було пом'якшено четвертим поспіль тижневим зростанням цін на нафту.

Загалом 25 танкерів завантажили 18,7 млн барелів російської нафти за тиждень, що завершився 7 липня. Це різке падіння порівняно з 25,66 млн барелів на попередньому тижні.

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В повідомленні йдеться, що близько 900 тис барелів нафти на добу було завантажено на танкери, що прямували до Китаю. Морський імпорт азійської країни збільшився за рахунок близько 800 тис барелів нафти на день, що постачається з Росії трубопроводами або напряму, або через Казахстан.

Валова вартість російського експорту нафти впала до 1,44 млрд дол за тиждень до 7 липня з близько 1,92 млрд дол за період до 30 червня. Значне падіння потоків було частково компенсоване четвертим поспіль тижневим підвищенням цін на основні російські нафтові потоки, що зменшило падіння доходів.

Попри це, тижневий валовий дохід все одно був найнижчим з останнього тижня січня 2024 року.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали 9 липня після того, як ураган, що обрушився на ключовий нафтовидобувний вузол США в Техасі, завдав меншої шкоди, ніж очікували ринки.

Вартість доставки флагманської сирої нафти Urals в Азію з чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня.