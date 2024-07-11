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Минюст намерен конфисковать активы миллиардера Усманова и его партнеров

Четверг, 11 июля 2024, 18:55 - Алексей Артемчук
 
getty images

Минюст хочет конфисковать активы совладельцев российской группы "USM", которые находятся на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Минюст подало иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации активов российского миллиардера Алишера Усманова.

В сообщении отмечается, что Алишер Усманов - российский бизнесмен, олигарх, в рейтинге российских миллиардеров, составленном за 2023 год, он занимает 8-е место с состоянием в размере 14,4 млрд долларов США. 

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Усманову принадлежит медиа ресурс "Коммерсант", который занимает прокремлевскую позицию и осуществляет идеологическую поддержку действий государства-агрессора.

Сообщается, что Усманов также является основателем Группы "USM" и совместно с Андреем Скочем, Владимиром Скочем, Варварой Скоч и Владимиром Стершинским, осуществляют решающее влияние на деятельность группы и дочерних компаний, действующих в стратегических для экономики рф отраслях - в металлургии и горнодобывающей отрасли, телекоммуникационном секторе и сфере цифровых технологий, в том числе "Металлоинвест" и "Мегафон".

Против всех совладельцев также был подан иск в Высший антикоррупционный суд.

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Какие именно активы собирается конфисковать Министерство юстиции, пока не указано.

Напомним:

Российский подсанкционный олигарх Алишер Усманов подал в суд на "дочку" швейцарского финансового холдинга UBS Groupe AG - банк UBS Europe в Германии. 

Российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов останется в санкционном списке ЕС.

Усманов РФ Минюст санкции Украина
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