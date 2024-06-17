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Путінський олігарх Усманов вирішив судитися з найбільшим банком Швейцарії через санкції

Понеділок, 17 червня 2024, 19:27 - Олексій Павлиш
 
getty images

Російський підсанкційний олігарх Алішер Усманов подав до суду на "дочку" швейцарського фінансового холдингу UBS Groupe AG - банк UBS Europe в Німеччині. 

Про це пише The Moscow Times.

Адвокат Штефані Рабенау повідомила "Коммерсанту", що причиною стали повідомлення про "підозрілі операції" мільярдера, надіслані банком до Відділу фінансового моніторингу Генеральної митної дирекції Німеччини у 2018-2022 роках.

За словами адвоката, таких листів було понад десять, серед іншого в них містилися попередження про можливе "відмивання" Усмановим "грошових коштів" під час зняття готівки та орендних платежів.

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У позові Усманова йдеться про те, що дії банку призвели до фінансових втрат і завдали "колосальної шкоди" його репутації.

"По суті, UBS виступив підбурювачем і співучасником незаконного кримінального переслідування невинної особи, а також спровокував занесення свого клієнта до санкційного списку", - йдеться у позові.

Представник олігарха Петер Гаувайлер повідомив, що позов проти UBS Europe, поданий до Земельного суду Франкфурта-на-Майні, - тільки перший крок. Він заявив, що дії банку спричинили "низку помилкових рішень", ухвалених Генпрокуратурою Франкфурта і Радою ЄС, і оцінити загальну шкоду тільки належить. Гаувайлер стверджує, що наслідки для UBS "можуть бути порівнянні з наслідками цунамі".

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Усманов потрапив під санкції ЄС у лютому 2022 року.

Економічна правда

Усманов Росія санкції
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