Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС
АррІе избежала штрафов от регуляторов Европейского Союза, согласившись открыть свою технологию мобильного кошелька для других поставщиков бесплатно на 10 лет.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
ЕС предупреждал, что ограничение доступа к технологии Apple Pay является злоупотреблением рыночной властью компании. По условиям соглашения, потребители в Европе смогут использовать альтернативные цифровые кошельки для оплаты товаров и услуг.
Это соглашение является временным перемирием между ЕС и Apple, которые длительное время конфликтуют по поводу соблюдения компанией регуляторных норм.
Открытие платежной системы Apple Pay позволит сторонним разработчикам получить доступ к технологии Apple и создавать альтернативные мобильные кошельки для европейских пользователей.
Это новое обязательство может вызвать сейсмические изменения в платежной индустрии, которая уже давно стремилась к возможности использовать технологию беспроводной связи Apple в своих цифровых кошельках.
С новым доступом такие игроки, как PayPal Holdings Inc., Google Pay от Alphabet Inc. или Samsung Pay от Samsung Electronics Co. смогут лучше конкурировать и переманить большее количество европейских клиентов пользоваться их приложениями, а не Apple, когда они рассчитываются в магазине.
Напомним:
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Экономическая правда.