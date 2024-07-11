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Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС

Четверг, 11 июля 2024, 14:55 - Артур Крыжный

АррІе избежала штрафов от регуляторов Европейского Союза, согласившись открыть свою технологию мобильного кошелька для других поставщиков бесплатно на 10 лет.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ЕС предупреждал, что ограничение доступа к технологии Apple Pay является злоупотреблением рыночной властью компании. По условиям соглашения, потребители в Европе смогут использовать альтернативные цифровые кошельки для оплаты товаров и услуг.

Это соглашение является временным перемирием между ЕС и Apple, которые длительное время конфликтуют по поводу соблюдения компанией регуляторных норм.

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Открытие платежной системы Apple Pay позволит сторонним разработчикам получить доступ к технологии Apple и создавать альтернативные мобильные кошельки для европейских пользователей.

Это новое обязательство может вызвать сейсмические изменения в платежной индустрии, которая уже давно стремилась к возможности использовать технологию беспроводной связи Apple в своих цифровых кошельках.

С новым доступом такие игроки, как PayPal Holdings Inc., Google Pay от Alphabet Inc. или Samsung Pay от Samsung Electronics Co. смогут лучше конкурировать и переманить большее количество европейских клиентов пользоваться их приложениями, а не Apple, когда они рассчитываются в магазине.

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Напомним:

Компания Apple заявила в пятницу, что одобрила приложение Epic Games для онлайн-магазина игр на iPhone и iPad в Европе, на фоне судебного дела, между компаниями, которое ведут с 2020 года.

Технологический гигант Apple опровергает обвинения со стороны Epic и других технологических компаний в нарушении решении суда относительно большей свободы разработчикам в ориентировании пользователей в App store.

Американская корпорация Apple по требованию Роскомнадзора РФ удалила из российского магазина AppStore несколько VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок.

Экономическая правда.

компании технології Apple
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