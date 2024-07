Apple открыла свою платежную технологию Apple Pay для конкурентов в ЕС

АррІе избежала штрафов от регуляторов Европейского Союза, согласившись открыть свою технологию мобильного кошелька для других поставщиков бесплатно на 10 лет.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ЕС предупреждал, что ограничение доступа к технологии Apple Pay является злоупотреблением рыночной властью компании. По условиям соглашения, потребители в Европе смогут использовать альтернативные цифровые кошельки для оплаты товаров и услуг.

Это соглашение является временным перемирием между ЕС и Apple, которые длительное время конфликтуют по поводу соблюдения компанией регуляторных норм.

Открытие платежной системы Apple Pay позволит сторонним разработчикам получить доступ к технологии Apple и создавать альтернативные мобильные кошельки для европейских пользователей.

Это новое обязательство может вызвать сейсмические изменения в платежной индустрии, которая уже давно стремилась к возможности использовать технологию беспроводной связи Apple в своих цифровых кошельках.

С новым доступом такие игроки, как PayPal Holdings Inc., Google Pay от Alphabet Inc. или Samsung Pay от Samsung Electronics Co. смогут лучше конкурировать и переманить большее количество европейских клиентов пользоваться их приложениями, а не Apple, когда они рассчитываются в магазине.

Напомним:

Компания Apple заявила в пятницу, что одобрила приложение Epic Games для онлайн-магазина игр на iPhone и iPad в Европе, на фоне судебного дела, между компаниями, которое ведут с 2020 года.

Технологический гигант Apple опровергает обвинения со стороны Epic и других технологических компаний в нарушении решении суда относительно большей свободы разработчикам в ориентировании пользователей в App store.

Американская корпорация Apple по требованию Роскомнадзора РФ удалила из российского магазина AppStore несколько VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок.

Экономическая правда.