Apple схвалила додаток для Epic Games в Європі

Компанія Apple заявила в п'ятницю, що схвалила додаток Epic Games для онлайн-магазину ігор на iPhone і iPad в Європі, на фоні судової справи, між компаніями, яку ведуть з 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Розробники додатків та антимонопольні регулятори критикують жорсткий контроль Apple над екосистемою додатків для iOS.

Ще до оголошення Apple компанія Epic заявила, що компанія двічі відхилила документи, які видавець відеоігор подав для запуску Epic Games Store, оскільки дизайн певних кнопок і ярликів був схожий на ті, що використовуються в її App Store.

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"Відмова Apple є свавільною, обструктивною та такою, що порушує DMA (Закон про цифрові ринки ЄС), і ми поділилися своїм занепокоєнням з Європейською комісією", - йдеться в повідомленні Epic Games.

Epic та Apple ведуть судову тяганину з 2020 року, коли ігрова компанія заявила, що практика Apple стягувати до 30% комісій за внутрішні платежі на своїх пристроях з операційною системою iPhone (iOS) порушує антимонопольне законодавство США.

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Технологічний гігант Apple спростовує звинувачення зі сторони Epic та інших технологічних компаній у порушенні рішенні суду щодо більшої свободи розробникам в орієнтуванні користувачів в App store.