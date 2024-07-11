Доходы России от экспорта нефти упали до 4-месячного минимума

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Июньские доходы от экспорта нефти упали, снижение произошло на фоне сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля на фоне несколько меньших объемов поставок.

В июне страна заработала 16,7 млрд долл от экспорта нефти, что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее. Однако, доходы страны от экспорта нефти подскочили почти на 23% по сравнению с прошлым годом.

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Сообщается, что ежемесячное снижение доходов произошло из-за того, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов в июне упал до 7,6 млн баррелей в день с 7,7 млн баррелей в день месяцем ранее.

Средневзвешенная цена на российскую нефть в июне несколько выросла до 70,39 долл за баррель с 70,05 долл в мае, однако повышение цен не компенсировало снижение экспортных потоков.

Отмечается, что российские баррели в среднем продолжали торговаться значительно выше ценового лимита в 60 долл, введенного Группой семи промышленно развитых стран в ответ на вторжение Кремля в Украину.

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В июне налоги на нефть принесли около 6,7 млрд долл в российский бюджет, что почти на 50% больше, чем год назад. По сравнению с маем поступления снизились на 6,6% из-за падения цены на нефть марки Urals, основной экспортной смеси России.

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По меньшей мере дюжина российских бизнесменов получила более 1 трлн руб. (11,3 млрд долл) за 2023 год и в первом квартале 2024 года в виде дивидендов.

Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.

Цены на нефть выросли 11 июля, поскольку запасы сырой нефти снизились, а запасы бензина уменьшились, что свидетельствует о росте спроса.