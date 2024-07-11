Цены на нефть растут, в то время, как запасы бензина уменьшаются

Цены на нефть выросли 11 июля, поскольку запасы сырой нефти снизились, а запасы бензина уменьшились, что свидетельствует о росте спроса.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 62 цента, или на 0,73%, до 85,70 долл за баррель по состоянию на 0620 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 60 центов, или на 0,73%, до 82,70 долл за баррель.

"Отскок в значительной степени связан с продолжением сокращения запасов в США", - сказал руководитель группы энергетического сектора банка DBS Сувро Саркар.

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Запасы нефти в США упали на 3,4 млн баррелей до 445,1 млн баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали сокращение запасов на 1,3 млн баррелей.

Сообщается, что запасы бензина упали на 2 миллиона баррелей до 229,7 миллиона баррелей, что намного больше, чем ожидали аналитики на 600 000 баррелей во время праздничной недели, связанной с днем независимости 4 июля в США.

Организация стран-экспортеров нефти также придерживается своего прогноза относительно сильного роста мирового спроса на нефть в 2024 году и в следующем году, заявив, что устойчивый экономический рост и авиаперевозки будут поддерживать использование топлива в летние месяцы.

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Также отмечается, прирост был ограниченным, поскольку перебои в поставках на нефтеперерабатывающих заводах и морских добывающих установках из-за урагана "Берилл" были минимальными.

Напомним:

Цены на нефть упали после того, как инфляция в Китае оказалась слабее, чем ожидалось, и трейдеры оценивали растущую вероятность заключения соглашения о прекращении огня в Газе.

Цены на нефть упали 9 июля после того, как ураган, обрушившийся на ключевой нефтедобывающий узел США в Техасе, нанес меньший ущерб, чем ожидали рынки.