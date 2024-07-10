В течение июня в Украине ощутимо ускорился рост цен: что подорожало больше всего

Рост общего уровня потребительских цен в Украине в июне 2024 года вырос до 2,2% с 0,6% в мае.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Госстата.

Отмечается, что рост потребительских цен в Украине в июне 2024 года вырос до 2,2% с 0,6% в мае, 0,2% в апреле, 0,5% в марте, 0,3% в феврале и 0,4% в январе

Также в сообщении напоминают, что в июне 2023 года рост цен составил 0,8%.

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Таким образом в годовом измерении инфляция в июне 2024 года выросла до 4,8% с 3,3% по итогам мая, 3,2% - по итогам апреля и марта при инфляции 4,3% по итогам февраля и 4,7% по итогам января.

Сообщается, что на потребительском рынке в июне 2024 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%.

Больше всего (на 15,5%) подорожали яйца. На 3,2-0,4% выросли цены на продукты переработки зерновых, сахар, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, безалкогольные напитки, рис, масло, овощи.

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В то же время на 2,6-0,1% подешевели сало, молоко, мясо и мясопродукты, кисломолочная продукция, фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в частности на табачные изделия - на 1,7% и алкогольные напитки - на 0,5%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 17,4% произошел главным образом за счет повышения стоимости электроэнергии на 63,6%.

Цены на транспорт в июне по сравнению с маем 2024 года поднялись на 0,8%, в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году.

Напомним:

Инфляция в Украине в январе-мае 2024 года замедлилась до 2%, что является самым низким показателем за последние годы. Однако, существуют риски роста цен в ближайшем будущем.

"Укрпочта" с 1 июля повысила стоимость услуг на отправления по Украине.

Инфляция на потребительском рынке в мае 2024г. по сравнению с апрелем 2024г. составила 0,6%, с начала года - 2,0%.