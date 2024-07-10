Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла 3,5 триллиона долларов

Во вторник акции Apple достигли самой высокой цены за всю историю - 229 долларов, что увеличило капитализацию техногиганта до более 3,5 триллиона долларов - самого высокого значения, которого когда-либо достигала любая компания.

Об этом сообщает издание Quartz.

Хотя начало года для Apple было тяжелым, цена акций компании стремительно выросла после того, как в начале июня на ежегодной Всемирной конференции для разработчиков компания представила свою инициативу по созданию искусственного интеллекта Apple Intelligence.

До презентации Apple Intelligence Apple молчала об искусственном интеллекте, но теперь компания идет ва-банк. Apple работает с OpenAI над внедрением ChatGPT в следующие операционные системы iPhone, iPad и Mac, а на прошлой неделе она получила место в совете директоров OpenAI. Исторический соперник Apple, Microsoft, также имеет место в совете директоров стартапа.

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В течение последнего месяца Apple и Microsoft шли ноздря в ноздрю в борьбе за звание самой дорогой компании мира. Масштабный толчок Microsoft в сфере искусственного интеллекта за последний год помог ей превзойти рыночную капитализацию Apple впервые с 2021 года в январе. Apple наконец догнала Microsoft в июне, прежде чем снова отстать от нее.

Теперь она догнала Microsoft - и стала самой дорогой компанией, которая когда-либо существовала (с точки зрения рыночной капитализации). Аналитик Wedbush Дэн Айвз сказал, что он ожидает, что Apple, Nvidia и Microsoft достигнут рыночной капитализации в 4 триллиона долларов в течение следующего года.

Вопрос в том, кто из технологических гигантов достигнет этого показателя первым. Apple может быть впереди сейчас, но с таким же успехом она может снова отстать от Microsoft, поскольку они продолжают меняться местами как самая дорогая компания в мире.

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Напомним:

Рыночная капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадолго превысила 1 трлн долларов.

Компания-производитель чипов Nvidia стала самой дорогой компанией мира, обогнав технологическую компанию Microsoft.

В начале июня акции Nvidia выросли до рекордных максимумов, а рыночная оценка достигла отметки в 3 триллиона долларов. Таким образом, Nvida обогнала Apple, став на тот момент второй самой дорогой компанией в мире.

Экономическая правда.