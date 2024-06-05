Nvidia опередила Apple и стала второй самой дорогой компанией мира

Акции компании-производителя чипов Nvidia выросли до рекордных максимумов в среду, а рыночная оценка достигла отметки в 3 триллиона долларов. Таким образом, Nvida обогнала Apple, став второй самой дорогой компанией в мире.

Об этом пишет Reuters.

"Ралли акций Nvidia происходит на фоне подготовки к дроблению ее акций в соотношении десять к одному, которое состоится 7 июня, что может повысить привлекательность компании для инвесторов.

Рост рыночной стоимости акций Nvidia по сравнению с Apple подчеркивает изменения в Силиконовой долине, где компания, соучредителем которой является Стив Джобс, доминирует с момента запуска iPhone в 2007 году", - пишет агентство.

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Microsoft остается самой дорогой компанией в мире с рыночной стоимостью 3,14 трлн долл, ее акции выросли на 1,5%.

В 2024 году акции Nvidia выросли на 147%, а спрос на ее топ-процессоры значительно превысил предложение, поскольку Microsoft, Meta Platforms и Alphabet соревнуются за то, чтобы развить свои вычислительные возможности ИИ и доминировать в новой технологии.

С 22 мая, когда Nvidia опубликовала свой последний прогноз по доходам, акции компании выросли почти на 30%.

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Во время торговой сессии в среду акции Nvidia ненадолго достигли внутридневного рекордного максимума в 1,223.59 долл, что дало им стоимость 3,01 трлн долл в тот момент, когда стоимость Apple составляла около 3.005 трлн долл.

"В то время как Nvidia находится на волне энтузиазма в отношении ИИ на Уолл-стрит, Apple борется со слабым спросом на iPhone и жесткой конкуренцией в Китае, крупнейшем в мире рынке смартфонов.

Некоторые инвесторы также считают, что Apple отстает от других технологических тяжеловесов, которые спешат внедрять функции ИИ в свои продукты и услуги", - резюмирует Reuters.

Напомним:

Сообщалось, что Nvidia может вскоре превзойти Apple и стать второй по стоимости компанией в мире: зависимость практически всех ИИ-программ, таких как ChatGPT от OpenAI, от чипов Nvidia, помогла акциям компании вырасти в цене за последний год до 2,72 трлн долларов.

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Экономическая правда