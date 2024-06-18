Nvidia випередила Microsoft і стала найдорожчою компанією світу

Компанія-виробник чипів Nvidia стала найдорожчою компанією світу, обігнавши технологічну компанію Microsoft.

Про це пише Bloomberg.

У вівторок, 18 червня, акції компанії зросли на 3,4% до приблизно 3,3 трильйонів доларів, випередивши Microsoft Corp. і Apple Inc. Акції компаній весь місяць змагалися за першу позицію, однак Nvidia обійшла своїх високотехнологічних конкурентів.

Скриншот: Bloomberg

Nvidia вважається найбільшим бенефіціаром технології штучного інтелекту, оскільки вона домінує на ринку завдяки своїм затребуваним мікросхемам, які допомагають центрам обробки даних виконувати складні обчислювальні завдання, необхідні для додатків ШІ.

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Компанія є однією з небагатьох фірм, яка продемонструвала значне зростання доходів від ШІ. Під час останнього закриття торгів акції зросли більш ніж на 160% у 2024 році, додавши до ринкової капіталізації понад 2 трильйони доларів.

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На початку червня акції Nvidia зросли до рекордних максимумів, а ринкова оцінка досягла позначки у 3 трильйони доларів. Таким чином, Nvida обігнала Apple, ставши на той момент другою найдорожчою компанією в світі.