Око за око: Китай начинает собственное расследование торговых барьеров ЕС

Китай расследует, являются ли недавние тарифы и действия Европейского Союза против второй экономики в мире барьером для свободной торговли.

Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении говорится, что Министерство торговли Китая начало расследование после получения запроса от Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронной продукции.

Отмечается, что процесс будет охватывать действия, предпринятые против китайской промышленности, включая поезда, фотоэлектрические продукты, ветроэнергетику и оборудование для обеспечения безопасности.

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Ожидается, что процесс должен быть завершен до 10 января с возможным продлением до середины апреля.

Между ЕС и Китаем нарастает торговая напряженность из-за заявлений о том, что по мнению ЕС Пекин использует недобросовестную торговую практику для получения преимуществ для своих компаний.

Китай пожаловался, что расследование ЕС в отношении его продукции нарушает принцип свободной торговли. ЕС заявляет, что его тарифы на электромобили компенсируют массивные государственные субсидии Пекина, которые дали китайским компаниям несправедливую фору.

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Напомним:

Перспектива введения европейских тарифов сократила на 20-30 процентных пунктов рост китайского экспорта электромобилей и гибридных автомобилей за последние месяцы.

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Пекин надеется, что Европейский Союз пересмотрит тарифы на китайские электромобили и прекратит движение в "ложном направлении", чтобы защитить свою автомобильную промышленность от конкуренции.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Некоторые правительства стран ЕС колеблются поддерживать ли дополнительные тарифы на электромобили из КНР.