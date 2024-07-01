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Энергетики рассказали, когда украинцам ожидать облегчения ситуации с ограничениями света

Понедельник, 1 июля 2024, 18:51 - Артур Крыжный

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире УП.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет умеренное потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и должно быть немного легче", - заявил он.

В частности, сейчас на отключение света влияют регулярные обстрелы, жара и ограниченные возможности импорта электроэнергии.

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"Ну, и продолжается летняя ремонтная кампания на достаточно большом количестве электростанций. Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы мы зимой имели максимум возможной доступной мощности наших электростанций, в частности - атомных", - отметил Владимир Кудрицкий.

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Напомним:

Во вторник 2 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Зима для энергосистемы Украины будет непростой и энергетики рассматривают несколько сценариев ее прохождения.

Зарплаты членов правления "Укрэнерго" составляют около 250-300 тысяч гривен в месяц, председателя правления - Владимира Кудрицкого - примерно 420 тысяч.

Экономическая правда.

электроэнергия энергетика Украина
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