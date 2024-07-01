Северная Корея использует спутник РФ для телетрансляций вместо китайского

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После визита Путина к Киму, Северная Корея заменила китайским спутник для трансляции национального телевидения на российский.

Об этом сообщает Reuters.

Северная Корея перевела трансляцию государственных телепередач на российский спутник с китайского.

Сигналы Корейского центрального телевидения Северной Кореи с 29 июня передаются через российский спутник "Экспресс 103" вместо китайского спутника ChinaSat 12.

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Смена спутника произошла после визита президента России Владимира Путина в Северную Корею в июне, во время которого он встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и подписал договор об углублении сотрудничества во всех сферах, включая обязательства о взаимной обороне.

Хотя смотреть северокорейское телевидение онлайн остается возможным, качество может задерживаться или быть низким.

При этом отмечается, что прием спутникового вещания ограничивается в некоторых районах на стороне Южной Кореи, которая использует северокорейское телевидение в качестве источника информации.

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Сообщается, что в то время, как Россия и Северная Корея сделали заявления об углублении связей и пообещали противостоять Западу во главе с США, Китай избегает любых трехсторонних договоренностей, которые могут осложнить его отношения с другими странами.

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Напомним:

Многие российские специалисты отправились в Северную Корею, чтобы помочь в разработке ее разведывательного спутника, который она планирует вывести на орбиту уже вскоре.

Таможенные записи показывают, что российская компания Aurus, которая построила автомобиль, который Путин подарил Ким Чен Ыну, использует импортные детали из Южной Кореи - "главного врага" страны.