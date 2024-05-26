Росія допомагає Північній Кореї розробляти розвідувальний супутник – ЗМІ

Багато російських фахівців вирушили до Північної Кореї, щоб допомогти у розробці її розвідувального супутника, який вона планує вивести на орбіту вже незабаром.

Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Кремль відправив своїх спеціалістів до КНДР на тлі того, як Путін зустрівся з лідером Кім Чен Ином у вересні торік і пообіцяв допомогти Північній Кореї з її космічною програмою.

З тої зустрічі Північна Корея провела численні випробування ракетних двигунів.

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"Південна Корея, Сполучені Штати та інші країни засудили запуски космічних ракет КНДР, назвавши їх порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють будь-які запуски з використанням технології балістичних ракет", – пише агентство.

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Нагадаємо:

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Видаючи себе за американців, північнокорейські техпрацівники уклали контракти на віддалену роботу з 300 американських компаній в рамках схеми, спрямованої на фінансування незаконних програм Пхеньяна з розробки ядерної зброї та ракет.