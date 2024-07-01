Украинский бизнес продолжает негативно оценивать свою деятельность: какие причины

Бизнес второй месяц подряд негативно оценил результаты своей деятельности. В июне индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) снизился до 43.6 с 48.0 в мае.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Бизнес в июне второй раз подряд предоставил негативные оценки деловой активности. Среди причин, которые на это повлияли выделяют:

сохранение неопределенности относительно продолжительности войны;

рост расходов бизнеса из-за дефицита электроэнергии вследствие российских атак на энергосистему и повышение тарифов;

слабый инвестиционный спрос;

ухудшение курсовых ожиданий;

неблагоприятные тенденции на рынке труда;

значительный дефицит квалифицированных работников.

Отмечается, что предприятия промышленности ослабили оценки относительно результатов своей деятельности на ближайшую перспективу под влиянием ухудшения ситуации с безопасностью, значительных перебоев с энергоснабжением и роста производственных затрат: секторальный индекс в июне составил 45.5 (в мае - 48.8).

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Предприятия торговли сохранили негативные ожидания на фоне осложнения ситуации с энергоснабжением, повышение тарифа на электроэнергию и ухудшение курсовых ожиданий: секторальный индекс - 46.4 (был - 47.7).

Предприятия строительства также значительно ослабили свои оценки из-за слабого инвестиционного спроса, длительных отключений электроэнергии и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс - 43.0 (был - 49.8).

Предприятия сферы услуг второй раз подряд оценили результаты своей экономической деятельности и ухудшили ожидания относительно экономических перспектив, учитывая отток квалифицированных кадров, увеличение расходов из-за дефицита электроэнергии и снижение спроса: секторальный индекс снизился до 39.7 (с 47.2).

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Предприятия промышленности, торговли и сферы услуг спрогнозировали усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен на собственную продукцию, зато строители были настроены на их незначительное замедление.

В сообщении говорится, что ситуация на рынке труда ухудшилась. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, существенное - в сфере услуг.

Напомним:

После двух месяцев позитивных настроений подряд в мае бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности.

В апреле бизнес второй месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны.